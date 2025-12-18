Sie ist erst 15, aber schon jetzt ein Phänomen: Zah1de hat sich mit Tanzvideos eine Millionenreichweite auf Tiktok aufgebaut. Als Rapperin will sie nun mit ihrem ersten Album die Charts erobern

Berlin - Mit Tanzvideos wurde sie zum Social-Media-Star: Zahide Kayaci, besser bekannt als Zah1de, ist mit 15 schon ein Star im Deutschrap. Millionen Follower feiern sie im Netz, die Musikbranche sieht in ihr ein Ausnahmetalent. Am Freitag erscheint ihr Debütalbum „Pretty Privilege“. Was steckt hinter dem Hype rund um die Teenagerin?

Zahide wurde 2010 in Berlin-Kreuzberg geboren und hat türkische Wurzeln. Ihre Karriere beginnt nicht im Tonstudio, sondern vor der Smartphone-Kamera: Mit kurzen TikToks in der Berliner Tanzschule Lunatix geht sie viral.

Von der Tanzschule ins Rampenlicht

Mit ihren Videos trifft Zahide einen Nerv. Rund 8,5 Millionen Follower hat sie allein auf Tiktok, Hunderttausende folgen ihr auf Instagram und YouTube. Mit nur 14 Jahren unterschreibt sie 2024 einen Plattenvertrag bei Universal Music und veröffentlicht ihre Debütsingle „TikTok Sportlich“. Ein Soundschnipsel davon wird allein auf Tiktok knapp 120 Millionen Mal geklickt.

Mit der Line „Chabos wissen, wer Zahide ist“ aus ihrem dritten Track „Mona Lisa Motion“ geht das Nachwuchstalent dann noch mal richtig viral. Es war der meistgenutzte Song in den YouTube-Shorts, den Kurzvideos auf der Plattform. Bei den YouTube-Awards wurde sie in diesem Jahr als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. Kurz zuvor gab es einen Bambi in der Kategorie „Shootingstar“.

Zwischen Hype und Hate

Zahides Musik ist ein Mix aus Berliner Straßenkultur und poppigem Rap. Die Teenagerin tritt selbstbewusst auf, ihre Texte sind kurz und einprägsam - mit viel Jugendsprache. Nicht alles versteht man als Nicht-Teenager, aber der Vibe nimmt auch Ältere mit. Die Songs kreisen um Erfolg, Geld, Neid – und den Erfolg. Mal sind die kurzen Tracks frech, mal ironisch.

Mit „Pretty Privilege“ will Zahide direkt mit einem Vorurteil aufräumen, das es aus ihrer Sicht ihr gegenüber gibt. „Viele denken, ich hab’s wegen meines Aussehens geschafft, aber vergessen, wie viel ich dafür arbeite“, so die Berlinerin. Sie bekomme nichts geschenkt. In Interviews wirkt sie sehr reflektiert.

Ski Aggu: Zahide hat „marketingtechnisch alles zerfetzt“

Anerkennung bekommt Zahide nicht nur von ihren Millionen Fans. Auch in der Branche bleibt ihr Talent nicht unbemerkt. „Also marketingtechnisch hat sie alles zerfetzt“, sagte etwa Rapper Ski Aggu bei der Verleihung der 1Live-Krone in Bielefeld. Da könne man sie und ihr Team nur beglückwünschen. „Was sie da machen und sich vornehmen, ist schon krass.“

Auch Nina Chuba etwa spricht in den höchsten Tönen von der jungen Künstlerin. „Ich finde es unfassbar, was sie in kürzester Zeit erreicht hat“, sagte die Sängerin. Es sei ganz faszinierend, dabei zuzuschauen. „Ich hoffe, dass sie mit einem kühlen Kopf und Leuten um sie herum, die ihr Gutes wollen, durch diese Phase geht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.“

Gemanaged wird Zahide von Lunatix-Chef Serdar Bogatekin, der auch in vielen ihren Songs und Videos als „Serdar Abi“ eine Rolle spielt. Bei der Bambi-Verleihung in München bedankte sie sich bei ihrem Manager, der sie erst auf die Musikschiene gebracht habe. Die große Präsenz des Managers sorgt auch für Kritik.

Zahide scheint aber gut mit dem Rummel um ihre Person umzugehen. In Interviews wirkt sie reflektiert. Im kommenden Jahr stehen die ersten großen Konzerte an.