Keine acht Monate ist Alipour Coach der Leutzscher. Den seit langem kriselnden Club kann er nicht in ruhiges Fahrwasser führen.

Leipzig - Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig hat sich von seinem Cheftrainer Adrian Alipour getrennt. Diese Entscheidungen traf der Vorstand im Ergebnis seiner Sitzung am Montagabend, in der die sportliche Situation der Mannschaft ausführlich analysierte wurde. Alipour, der im April 2025 seine Tätigkeit als Trainer aufgenommen hatte und noch Vertrag bis Sommer 2027 besaß, wurde unmittelbar nach der Entscheidung in einem persönlichen Gespräch über seine Freistellung informiert.

Chemie rangiert nach 17 Spielen mit drei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer auf Platz 16. Als Interimstrainer übernimmt bis auf weiteres Christian Sobottka, der von 2017 bis 2023 bereits Co-Trainer der Leutzscher war.

„Gern hätten wir mit ihm ein erfolgreiches neues Kapitel aufgeschlagen. Allerdings sind wir zu der Einschätzung gekommen, diese Entscheidung treffen zu müssen, weil wir das Saisonziel Klassenerhalt in erheblicher Gefahr sehen. Wir sind überzeugt, dass unsere Mannschaft nach den vielen Rückschlägen einen neuen Impuls braucht“, sagte Sportvorstand Gregor Schoenecker.