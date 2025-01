Manisa - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den Start in die „Play ins““ der Champions League in den Sand gesetzt. Die Sachsen verloren am Mittwoch ihr Gastspiel bei Manisa Baskets aus der Türkei mit 86:87 (41:35, 77:77) nach Verlängerung. Den größten Anteil am Erfolg der Türken hatten Hugo Besson (27), Fabian White (24) und Saben Lee (20).

Für Chemnitz erzielten Jeff Garrett (20), Aher Uguak (19), William Christmas (14), Olivier Nkamhoau und Victor Bailey Jr. (je 10) die meisten Punkte. William Christmas hatte mit seinem letzten Wurfversuch den gegnerischen Korb verfehlt.

Beide Gegner schenkten sich nichts. Die Sachsen ließen sich auch durch den 11:16-Rückstand nicht schocken und blieben dran. Doch zum ganz großen Coup sollte es nicht mehr reichen. Die Chemnitzer trafen in der „Crunchtime“ nichts mehr.