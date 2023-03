Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt.

Chemnitz (dpa) – - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Negativserie fortgesetzt. Die Sachsen verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den bisherigen Drittletzten Basketball Löwen Braunschweig mit 73:83 (35:48). Nach der dritten Niederlage in Folge gerät die Qualifikation der Niners für die Playoffs immer mehr in Gefahr.

Den größten Anteil am Erfolg für die Niedersachsen hatten Divine Myles, David Krämer (je 18), Dustin Sleva (14), Braydon Hobbs (12) und Brandon Tischler (10). Für die Chemnitzer erzielten Arnas Velicka (13), Mindaugas Susinskas (12) und Jonas Richter (10) die meisten Punkte.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start und lagen nach neun Minuten mit 26:18 vorn. Doch im zweiten Viertel verloren die Chemnitzer die Kontrolle über die Partie, sie enttäuschten hauptsächlich in der Offensive. Ganze neun Punkte gelangen den Sachsen in dieser Phase.

Die Braunschweiger nutzten diese Schwächephase gnadenlos aus und legten einen famosen 24:2-Lauf hin. Die 42:28-Führung (17.) konnten die Gäste ohne Mühe bis zum Abpfiff verteidigen, da die Chemnitzer sich einfach zu viele Fehlwürfe leisteten. So verfehlten 20 Versuche der Hausherren von jenseits der Dreierlinie den gegnerischen Korb.