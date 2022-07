Corona: FDP für stärkere Ermittlung des Antikörperspiegels

Hannover - Um mehr über das Coronavirus zu erfahren, fordert die niedersächsische FDP eine stärkere Ermittlung des Antikörperspiegels. Auch wenn die Antikörper nach wenigen Monaten wieder absinken würden, habe das Immunsystem den Erreger kennen gelernt und könne bei einer nachfolgenden Infektion schneller und besser reagieren, heißt es in einem am Dienstag in Hannover vorgelegten Corona-Strategiepapier der Landtagsfraktion. Niedersachsen könne dafür ein Pilotprojekt sein, sagte Fraktionschef Stefan Birkner.

Die Oppositionspartei bekräftigte zudem ihre Forderungen nach einer stärkeren Vernetzung der Gesundheitsämter sowie mehr Beratungsangebote für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, um negative Auswirkungen der Pandemie, wie etwa hohe psychosoziale Belastungen, aufzuarbeiten.