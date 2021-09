Corona-Inzidenz weiter gesunken: 157 neue Fälle registriert

Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Corona-Test-Abstrich in der Hand.

Hamburg - Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche fiel nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Dienstag auf 63,0. Am Tag zuvor lag sie bei 64,7 und vor einer Woche bei 79,6.

Den Angaben zufolge kamen am Dienstag 157 neu nachgewiesene Ansteckungen hinzu. Das sind zwar 65 mehr als am Montag, aber 33 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) um sechs auf 1698. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde mindestens 89.960 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 83.700 von ihnen gelten dem RKI zufolge als genesen.

Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser wurden am Dienstagvormittag laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 45 Covid-19-Patienten behandelt, von denen 26 invasiv beatmet werden mussten. Die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt gab die Gesundheitsbehörde Stand Montag mit 120 an, die der Intensivpatienten mit 44.

Bis einschließlich Montag wurden 1.310.116 Hamburgerinnen und Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind laut RKI 70,7 Prozent der Einwohner. 1.238.319 Menschen oder 66,8 Prozent der Hamburger sind vollständig geimpft. Eine Auffrischungsimpfung erhielten in Hamburg bislang 4117 Frauen und Männer.

Damit kommt die Hansestadt im Ländervergleich bei den vollständig Geimpften auf Platz vier. Nur Bremen, das Saarland und Schleswig-Holstein haben eine höhere Quote. Bei den Erstimpfungen liegt die Hansestadt auf Platz fünf. Bundesweit sind 67,3 der Bevölkerung wenigstens einmal und 63,3 Prozent vollständig geimpft.