Energie Cottbus stärkt die Defensive. Während Anderson Lucoqui viel Erfahrung von der ersten bis zur dritten Liga mitbringt, kennt King Manu die aktuelle Klasse.

Cottbus - Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat die Defensive verstärkt. Der Defensiv-Allrounder Anderson Lucoqui kommt ablösefrei in die Lausitz, Innenverteidiger King Manu wurde von Zweitligist Fortuna Düsseldorf für die aktuelle Spielzeit ausgeliehen.

Der 28-jährige Lucoqui stand bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 bei Ligakonkurrent 1860 München unter Vertrag. Für den einmaligen Nationalspieler von Angola ist Cottbus bereits die achte Station im deutschen Profifußball. Nach seiner Ausbildungszeit in den Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Köln, von Bayer Leverkusen sowie in Düsseldorf gab Lucoqui sein Profidebüt bei der Fortuna.

Bei Arminia Bielefeld und dem FSV Mainz 05 schnupperte der Defensivspezialist Bundesliga-Luft. Hansa Rostock, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig und 1860 München lauteten die weiteren Stationen. Insgesamt verfügt Lucoqui über die Erfahrung von 34 Erstliga-, 50 Zweitliga- und 12 Drittligaspielen.

Der 21-jährige King Manu kennt die dritte Liga aus der vergangenen Rückserie, in der der gebürtige Kölner 16 Mal für Hansa Rostock auflief. Für Düsseldorf bestritt der 1,95 Meter lange Innenverteidiger fünf Partien in der zweiten Liga.