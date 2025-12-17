Eine 59-jährige Frau übersieht in Erfurt eine rote Ampel und kracht mit ihrem Wagen in ein Wohnmobil. Drei Menschen tragen bei dem Unfall schwere Verletzungen davon.

Erfurt - Drei Menschen sind bei einem Unfall zwischen einem Wagen und einem Wohnmobil an einer Kreuzung in Erfurt schwer verletzt worden. Während der 71 Jahre alte Wohnmobilfahrer auf eine Landstraße abbiegen wollte, übersah die 59 Jahre alte Autofahrerin nach Polizeiangaben eine rote Ampel – ihr Wagen prallte in das andere Fahrzeug. Die beiden Insassen des Wohnmobils sowie eine Beifahrerin im Auto kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen nach der Autobahnabfahrt Erfurt-Ost. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.