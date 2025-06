Magdeburg - Insgesamt 220 Dackel laufen am Wochenende bei der 1. Deutschen Meisterschaft im Dackelrennen in Magdeburg um die Wette. Jeder Hund geht dabei nach Angaben der Veranstalter mit zwei Personen an den Start: Eine Person hält den Hund am Start, die andere Person ist im Zielbereich zum Locken. In den Qualifikationsläufen treten zunächst jeweils acht Hunde auf der 40 Meter langen Strecke gegeneinander an. Am Sonntag finden die Finalläufe statt. Gestartet wird den Angaben zufolge in den Rennklassen Kaninchen- und Zwergdackel sowie Standarddackel.