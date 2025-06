Putzig und möglichst schnell dackeln am Wochenende mehr als 200 Vierbeiner in Magdeburg um die Wette. Erstmals geht es um die Deutsche Meisterschaft im Dackelrennen.

Magdeburg - Insgesamt 220 Dackel sind am Wochenende bei der 1. Deutschen Meisterschaft im Dackelrennen in Magdeburg um die Wette gelaufen. Jeder Hund ging dabei nach Angaben der Veranstalter mit zwei Personen an den Start: Eine Person hält den Hund am Start, die andere Person ist im Zielbereich zum Locken. Dabei werden unter anderem Pfeifen, Quietschebälle oder kleine Leckerlis genutzt, damit die Tiere möglichst schnell die 40 Meter lange Rennstrecke überwinden.

In den Qualifikationsläufen treten zunächst jeweils acht Hunde auf der 40 Meter langen Strecke gegeneinander an. Am Sonntag finden die Finalläufe statt. Gestartet wird den Angaben zufolge in den Rennklassen Kaninchen- und Zwergdackel sowie Standarddackel. Die Starterinnen und Starter kommen nach Veranstalterangaben aus allen Teilen Deutschlands, zwei Tiere kommen auch aus Österreich.