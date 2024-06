Köln - Titelverteidiger SC Magdeburg muss beim Final Four der Champions League in Köln kurzfristig auf Michael Damgaard verzichten. Das teilte der deutsche Meister und Pokalsieger am Freitag mit. Der dänische Rückraumspieler, der zuletzt wenig Berücksichtigung in der SCM-Stammformation fand, hatte sich beim Saisonfinale gegen die HSG Wetzlar eine Verletzung an der linken Schulter zugezogen, nachdem er unglücklich nach einem Sprungwurf gelandet war. Somit fehlt der 34-Jährige dem Team von Trainer Bennet Wiegert auf unbestimmte Zeit. Die Ärzte sehen vorerst von einer Operation ab und wollen die Verletzung konservativ behandeln.

Magdeburg trifft im Halbfinale der Königsklasse am Samstag (15.00 Uhr) auf den dänischen Vertreter Aalborg HB.