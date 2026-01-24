Oberhof - Besser kann man sich nicht in Richtung Olympia nach Cortina d'Ampezzo verabschieden. Die Rodel-Altmeister Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Oberhof ihren 60. Weltcupsieg im Doppelsitzer verbucht. Und das in eindrucksvoller Manier: Die sechsmaligen Olympiasieger fuhren im ersten Lauf in 41,274 Sekunden einen Bahnrekord und verwiesen die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl mit 0,152 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Im zweiten Lauf raste das Duo praktisch im Blindflug die Bahn hinab, da Obermann Wendl Augenprobleme hatte.

„Ein bisschen wild beim Fahren“

„Bei mir ist die Halswirbelsäule an den Ansätzen dicht, das hängt mit dem Sehnerv zusammen. Das war ein bisschen wild beim Fahren“, sagte Wendl, während Arlt meinte: „Dafür habe ich die Augen mehr aufgemacht.“ Die beiden 38 Jahre alten Altmeister aus Bayern, die sich in der Vorwoche in Oberhof den fünften EM-Titel holten, sind wieder in beeindruckender Form und bauten ihre Führung im Gesamtweltcup aus. „Wir fahren gerne hier in Oberhof, es macht wahnsinnig Spaß hier. Wenn alles zusammenkommt, dann sind wir in bestechender Form“, sagte Wendl.

Krise im Team Eggert/Müller

Die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz, die sich nicht für Olympia qualifizierten, landeten auf Rang vier. Toni Eggert und Florian Müller kamen auf Platz sechs. Dem erfahrenen Eggert kritisierte seinen Partner danach heftig: „Er muss nur mal mitmachen, dann kann man das regeln. Momentan funktionieren wir leider nicht als Team, das nervt ohne Ende. Es muss sich ändern, wenn ich mir die Zeitverläufe anschaue, dann hat keiner so eine schnelle Kiste wie wir.“