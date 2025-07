Berlin - Das erste Bundesliga-Heimspiel der Fußball-Frauen des 1. FC Union Berlin steigt an einem Sonntag. Die Köpenickerinnen empfangen am 7. September den 1. FC Nürnberg im Stadion An der Alten Försterei. Angestoßen wird die erste Partie der Berlinerinnen in Liga eins um 18.30 Uhr, wie der DFB und Union mitteilten.

Am Montag, 15. September, tritt der FCU um 18.00 Uhr bei Bayer Leverkusen an. Am dritten Spieltag kommt am Samstag (12.00 Uhr), 20. September, die SGS Essen nach Köpenick. In der vergangenen Spielzeit hatten die Berlinerinnen mit mehr als 7.000 Fans pro Spiel selbst in Liga zwei den höchsten Zuschauerschnitt im deutschen Fußball der Frauen.