Ab über den Atlantik: Timo Werner verlässt RB Leipzig wie erwartet und spielt künftig in den USA. Allerdings könnte der Stürmer noch einige Wochen in Leipzig bleiben.

Leipzig - Timo Werner verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig erwartungsgemäß und sucht sein Glück in den USA. Der Ex-Nationalspieler wechselt nach dpa-Informationen in die MLS zu den San José Earthquakes. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, es sind jedoch nur noch Formalitäten zu klären. Der Vertrag des Angreifers, der sportlich keine Rolle mehr bei RB spielte, wäre im Sommer ausgelaufen.

„Grundsätzlich ist die Sache auf der Zielgeraden“, sagte Trainer Ole Werner. Beim Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werde Werner nicht im Kader sein, bestätigte der Coach. Aus familiären Gründen könnte Werner allerdings noch im Februar in Leipzig trainieren, dies werde gerade geklärt. „Er wird von uns alle Unterstützung bekommen, damit er für seine neue Aufgabe gut gerüstet ist“, sagte der 37-Jährige.

Bereits im Dezember gab es Kontakt zwischen der Werner-Seite und dem Club aus Kalifornien. Die Saisonvorbereitung in der MLS beginnt bei den meisten Teams in diesen Wochen. Das erste Spiel steht am 22. Februar gegen Kansas City an.

Wohl Top-Verdiener in San José

Im vergangenen Sommer stand für den 29-Jährigen ein Wechsel zu den New York Red Bulls im Raum, doch Werner entschied sich für einen Verbleib in Leipzig. Dort kam er auf drei Kurzeinsätze und insgesamt nur etwas mehr als zehn Bundesliga-Minuten.

Bei San José dürfte Werner zu einem Top-Verdiener der Mannschaft werden. Für den Schwaben ist ein Platz als sogenannter Designated Player vorgesehen, womit das Gehalt frei verhandelbar ist. In Leipzig bezog Werner laut Medienberichten ein Salär von etwa zehn Millionen Euro im Jahr. Sportlich sind die Earthquakes kein Aushängeschild der MLS, man verpasste in den vergangenen Saisons die Playoffs.

Werners zweite Zeit in Leipzig endet damit erfolglos. Der 57-malige Nationalspieler war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Sachsen zurückgekehrt. Zwei Jahre zuvor war Werner für 53 Millionen Euro nach England gegangen. An seine erfolgreichste Zeit, als er in der Bundesliga-Saison 2019/20 28 Tore erzielte, konnte er nicht wieder anknüpfen.