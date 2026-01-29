Im Landkreis Bautzen sorgt am Morgen ein Polizeieinsatz für Aufregung. Er galt einem Mann, der sich vor einer Gerichtsverhandlung gedrückt haben soll.

Lauta - Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Lauta (Landkreis Bautzen) einen Mann festgenommen, der nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen sein soll. Gegen den 64-Jährigen wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und dem unerlaubten Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen ermittelt, wie die Behörde mitteilte.

In den frühen Morgenstunden wurde der sogenannte Sitzungshaftbefehl vollstreckt. An dem Einsatz waren auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt. Neben dem Beschuldigten befand sich ein zweiter 64-Jähriger in dem Gebäude, der ebenfalls nicht vor Gericht erschienen ist. Auch er wurde festgenommen.

Den Angaben zufolge wurde zudem das Haus durchsucht und einige verdächtige Gegenstände beschlagnahmt. Der 64-Jährige, dem der Einsatz galt, wurde am Mittag einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann sitzt jetzt in einer JVA, wo er mindestens bis zur Nachholung seines Verhandlungstermins bleiben soll.