In ganz Thüringen sind am 1. Mai Demos zum Tag der Arbeit geplant. Der Deutsche Gewerkschaftsbund trommelt für „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ - mit einem bekannten Redner aus der Politik.

Erfurt - Zum Tag der Arbeit am 1. Mai soll es in zahlreichen Thüringer Städten Demonstrationen, Kundgebungen und Familienfeste geben. In Erfurt läuft die größere Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Nach Angaben der Polizei wurden rund 2000 Teilnehmer angemeldet. Bei einer Podiumsdiskussion auf dem Anger wird unter anderem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Zuvor soll er bei einer DGB-Veranstaltung in Eisenach eine Rede halten.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei wurden im Freistaat verteilt rund 40 Veranstaltungen angemeldet. In Gera ist eine Demonstration mit rund 400 erwarteten Teilnehmern aus dem linken Spektrum geplant. In Sonneberg und in Sondershausen waren laut Polizei Demonstrationen des rechtsextremen Lagers angemeldet.