Der Bergische HC kehrt in die Handball-Bundesliga zurück

Der Bergische HC hat den Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga geschafft.

Wuppertal - Der Bergische HC ist zum vierten Mal in die Handball-Bundesliga aufgestiegen. Nach dem 32:27 (18:11) im Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen kann der Fusionsclub aus Solingen und Wuppertal mit 48:10 Punkten nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden.

Schon zwei Minuten vor dem Abpfiff erhoben sich die Zuschauer in der Wuppertaler Uni-Halle und stimmten Aufstiegsgesänge an. Beste BHC-Werfer des Spiels waren Noah Beyer und Eloy Morante Maldonado mit je sechs Treffern.

Einjähriges Gastspiel im Unterhaus beendet

Damit beendete der BHC am Ende der Saison sein einjähriges Zwischenspiel in der 2. Bundesliga. Nach der Spielzeit 2023/24 war die Mannschaft des aktuellen Trainer-Duos Arnor Gunnarsson und Markus Pütz als Tabellen-17. aus dem Oberhaus abgestiegen. Die Hoffnungen, dem Gang in die Zweitklassigkeit durch einen Lizenzentzug gegen den HSV Hamburg zu entgehen, hatten sich nicht erfüllt. Die Hanseaten erhielten die Spielberechtigung für die laufende Serie.