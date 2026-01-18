Ein deutsch-polnisches Jugend-Bahnticket soll es jungen Menschen leichter machen, das Nachbarland zu erkunden. Wie weit die Pläne sind.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Andreas Lübcke aus Brandenburg dringt auf eine rasche Umsetzung eines deutsch-polnischen Jugend-Bahntickets für diesen Sommer. (Archivbild)

Berlin - Ein deutsch-polnisches Bahnticket für junge Leute soll in diesem Jahr kommen. Die Abstimmungen zur Umsetzung laufen aber noch.

Das Bundesverkehrsministerium teilte auf eine Anfrage der Brandenburger Bundestagsabgeordneten Andrea Lübcke (Grüne) mit: „In den Regierungskonsultationen am 1.12.2025 haben die Verkehrsminister beider Länder zum Ausdruck gebracht, dass sie eine Umsetzung eines Deutsch-Polnischen Freundschaftspasses (Jugendticket) im Sommer 2026 wünschen.“

Die Grünen-Politikerin Lübcke sagte: „Das ist ein wichtiges Signal – und ein echter Fortschritt für junge Menschen in Brandenburg und in Polen.“ Ein gemeinsames Jugendticket könne Austausch, Begegnungen und Reisen über die Oder hinweg deutlich erleichtern. „Gerade in unserer Grenzregion ist das ein großer Gewinn.“ Lübcke dringt auf eine rasche Umsetzung.

Abstimmungen mit der polnischen Seite

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Christian Hirte (CDU), teilte mit: „Zurzeit erfolgen die Abstimmungen mit der polnischen Seite und den nationalen Eisenbahnunternehmen. Zu klären sind insbesondere Fragen der Vergabe und die Nutzungsbedingungen sowie die Anzahl der je Land vorgesehenen Tickets.“

Bereits vor Jahren wurde über ein deutsch-polnisches Jugend-Bahnticket diskutiert. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte für 2024 5,8 Millionen Euro für das Projekt frei gegeben.

Vorbild sollte der deutsch-französische Freundschaftspass sein, der 2023 an Personen zwischen 18 und 27 Jahren ausgegeben wurde. Junge Menschen beider Länder konnten damit sechs Monate lang kostenlos Frankreich beziehungsweise Deutschland mit der Bahn erkunden.