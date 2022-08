Deutsche Meisterschaften im Sportholzfällen bald im Harz

Wernigerode - Späne fliegen, es wird laut und spektakulär: In Schierke im Harz in Sachsen-Anhalt werden am 3. und 4. September die Deutschen Meisterschaften im Sportholzfällen ausgetragen. Zum Einsatz kommen vor dem Publikum in der Schierker Feuerstein Arena messerscharfe Äxte genauso wie donnernde Motorsägen. Veranstalter des Wettbewerbs, in dem die Teilnehmer in unterschiedlichen Klassen antreten, ist ein Motorsägen-Hersteller.

Drei Axt- und drei Sägedisziplinen sind geplant. Die Sportler kämpfen den Veranstalterangaben zufolge unter anderem mit handelsüblichen Motorsägen, aber auch mit bis zu 80 PS starken, getunten Motorsägen um Bestzeiten. Auf dem Marktplatz in Wernigerode gab es am Mittwoch eine erste Vorführung.

Im vergangenen Jahr hatte Robert Ebner aus Bickelsberg in Baden-Württemberg bei der deutschen Meisterschaft in Gelsenkirchen einen neuen Säge-Weltrekord aufgestellt. In 4,87 Sekunden hatte er mit einer Spezial-Motorsäge drei Scheiben von einem senkrecht verankerten Baumstamm abgesägt.