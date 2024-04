Hannover - Amanal Petros und Domenika Mayer haben für Heimsiege beim Hannover-Marathon gesorgt und sich knapp vier Monate vor Olympia damit auch jeweils den deutschen Meistertitel gesichert. Petros wiederholte in 2:06:05 Stunden seinen Vorjahreserfolg, der 28 Jahre alte deutsche Rekordhalter unterbot dabei seinen Streckenrekord aus dem Vorjahr um fast eine Minute. Die 33-jährige Mayer siegte zum zweiten Mal nach 2022 in der niedersächsischen Landeshauptstadt und lief in 2:23:50 Stunden ebenfalls einen Streckenrekord.

Bei guten äußeren Bedingungen mit nur etwas böigem Wind an einigen Stellen war das Rennen über die 42,195 Kilometer eine Standortbestimmung für den Start bei den Olympischen Spielen in Paris. Petros hatte nach gut 25 Kilometern nur noch einen Rivalen und setzte sich nach gut 35 Kilometern schließlich vom Kenianer Boaz Kipkemei ab, der mit einer Minute Rückstand Zweiter wurde.

„Ich habe mich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Die Vorbereitung in Kenia war super cool, aber es geht weiter bis Paris“, sagte Petros, der am Ende noch zulegen konnte, im NDR. „Immer, wenn ich laufe, denke ich an meine Familie“, erklärte der in Eritrea geborene Läufer, dessen Familie in der Krisenregion Tigray lebt.

Mayer lieferte sich lange ein Duell mit der ehemaligen Boston-Marathon-Siegerin Sharon Cherop. Die zweifache Mutter aus Regensburg konnte die 40 Jahre alte Kenianerin letztlich abhängen und verfehlte ihre persönliche Bestzeit aus dem vorigen September in Berlin nur um drei Sekunden. „Ich mache das, was ich liebe, zusammen mit denen, die ich liebe“, sagte Mayer mit Blick auf ihre Familie.