Dresden - Der sächsische DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach hat Angriffe auf Wahlkämpfer verurteilt. Bereits die vergangenen Tage seien von Angriffen auf Wahlkämpfende unterschiedlicher demokratischer Parteien in Sachsen geprägt gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds vom Samstag.

„Der gewalttätige Übergriff auf SPD-Europakandidat Matthias Ecke ist ein trauriger Höhepunkt, der alle Demokratinnen und Demokraten alarmieren muss. Aufklärung ist jetzt gefordert“, sagte Schlimbach laut der Mitteilung. Demokratie lebe vom Meinungsaustausch, das dürfe aber niemals in Gewalt enden. Jetzt komme es darauf an, die Stärke der Demokratie zu zeigen und zusammenzustehen.

Der sächsische SPD-Europaabgeordnete Ecke war am Freitagabend in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von vier Unbekannten angegriffen worden. Die Täter schlugen auf den 41-Jährigen ein und verletzten ihn schwer. Kurz zuvor war bereits in der Nähe ein 28-jähriger Wahlkampfhelfer der Grünen ebenfalls beim Plakatieren von vier Tätern attackiert und verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.