Essen und Wärme gibt es im „Restaurant des Herzens“. Die traditionelle Aktion in der Weihnachts- und Winterzeit hat in Erfurt begonnen - und braucht weitere Spender.

Erfurt - Das „Restaurant des Herzens“ mit Essensangeboten für bedürftige Menschen in der Advents- und Winterzeit hat in Erfurt geöffnet. Das Angebot, das es seit mehr als drei Jahrzehnten in der Landeshauptstadt für Menschen mit kleinem Geldbeutel gibt, werde weiterhin ausschließlich durch Spenden finanziert, sagte die Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtmission in Erfurt, Petra Hegt.

Der Start erfolgte traditionell am Nikolaustag mit Sauerkraut und Bratwurst und kleinen Überraschungen für Kinder. Die Aktion, für die weiterhin Spender und Helfer gesucht werden, läuft bis 30. Januar.

Spenden und Helfer willkommen

Die Versorgung in den kommenden acht Wochen sei noch nicht komplett gesichert, so Hegt. „Das war aber in jedem Jahr bisher so.“ Die Einrichtung verfüge über ein „treues Spender-Netzwerk“. Täglich kochten Helfer ein warmes Essen, das den Gästen des Restaurants stets am Tisch serviert werde. Sie hätten auch ein offenes Ohr für Menschen in Notlagen.

Pro Tag würden fünf bis acht Helfer gebraucht. Mitglieder von Sportvereinen wie dem Erfurter Eishockeyclub oder ein Fanclub vom FC Rot-Weiß Erfurt hätten sich unter anderem als Helfer angekündigt, aber auch Bürger der Stadt.

Tausende Essen pro Saison serviert

Neben dem warmen Mittagessen biete das „Restaurant des Herzens“ der Stadtmission auch nachmittags ein Kaffeeangebot. Auch dafür sei Unterstützung nötig. Geöffnet hat die Einrichtung von Montag bis Freitag zwischen 13.00 und 15.30 Uhr. Gäste entrichten einen Obolus von einem Euro pro Essen. An einigen Tagen gebe es für die Gäste und Kinder kleine Überraschungen. Am 23. Dezember sei eine Weihnachtsfeier geplant, so die Geschäftsführerin.

In der vergangenen Saison waren rund 6.300 Essen an Bedürftige ausgegeben worden, darunter viele Rentner. Es waren rund 100.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Bereits seit 1992 finden Menschen in finanzieller und persönlicher Not den Weg in die Evangelische Stadtmission für eine warme Mittagsmahlzeit, eine Nascherei zum Kaffeetrinken und etwas soziale Wärme.