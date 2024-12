Die Geschichtsserie „Die Kaiserin“ über Sisis Leben am Hof ist ein Hit. Hauptdarstellerin Devrim Lingnau nimmt als „European Shooting Star“ nun an der Berlinale teil.

Berlin - Die Hauptdarstellerin der erfolgreichen Geschichtsserie „Die Kaiserin“, Devrim Lingnau, wird als einer der „European Shooting Stars“ an der kommenden Berlinale teilnehmen. Die 26-Jährige wurde neben neun weiteren Nachwuchsschauspielern von der European Film Promotion benannt.

Mit dem Programm lädt die Organisation jährlich vielversprechende Talente zu den Internationalen Filmfestspielen nach Berlin. Mit einem speziellen Programm während der Berlinale (13. bis 23. Februar) soll ihnen geholfen werden, sich zu präsentieren, zu vernetzen und ihre Bekanntheit zu steigern.

Die in Mannheim geborene Schauspielerin habe in dem britischen Horrorfilm „Carmilla“ beeindruckt, hieß es. In der zweiten Staffel von „Die Kaiserin“ ist Lingnau bei Netflix aktuell wieder als Kaiserin Sisi zu sehen. Die Sisi-Produktion ist unter den nicht englischsprachigen Netflix-Serien weltweit zum Erfolg geworden. Vergangenes Jahr gewann sie den International Emmy als beste Dramaserie.

Zu den früheren deutschen „Shooting Stars“ gehören etwa Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz Bleibtreu, Jella Haase, Albrecht Schuch, Emilio Sakraya und Katharina Stark.