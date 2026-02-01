Minusgrade rund um die Uhr: In Berlin und Brandenburg sinken die Temperaturen in der Nacht auf bis zu minus 14 Grad. Gefühlt ist es noch kälter.

Potsdam - Klirrende Kälte, glatte Straßen und Eisschollen auf dem Wasser: In Berlin und Brandenburg ist es gefühlt wie im Eisschrank. Das winterliche Wetter lockt trotz der Kälte Spaziergänger und Eisläufer nach draußen.

Manche testen die Eisdecke auf zugefrorenen Seen wie dem Heiligen See in Potsdam. Doch insgesamt sind nicht allzu viele Menschen bei Ausflügen unterwegs - viele machen es sich gern auch drinnen gemütlich.

Temperaturen nur im Minus

In den kommenden Tagen bleibt es vorerst bei Temperaturen nur im Minusbereich. Für Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchsttemperaturen von minus zehn bis minus fünf Grad.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Tiefstwerte dann auf minus sieben bis minus 14 Grad, prognostiziert der DWD. Am Dienstag sei es teils heiter, wolkig und trocken. Die Höchstwerte steigen auf minus acht bis minus zwei Grad. Gefühlt ist es allerdings etwa bei Wind noch kälter.