Dieb in Hildburghausen auf frischer Tat ertappt

Ein Mann stellt einen betrunkenen Dieb in Hildburghausen bei dem Versuch in dessen Auto einzubrechen. (Symbolbild)

Hildburghausen - Ein 39-jähriger betrunkener Dieb ist in Hildburghausen auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann habe sich am Sonntag laut ersten Informationen der Polizei an mehreren Autos zu schaffen gemacht und diese aufgebrochen, um Wertgegenstände zu entwenden.

Doch ein 22-jähriger Autobesitzer stellte den Täter, als dieser gerade versuchte seinen Wagen auszuräumen. Er habe ihm die Wertsachen wieder abgenommen und ihn festgehalten, bis die Beamten eintrafen, hieß es weiter. Der Dieb war so stark betrunken, dass er nicht mehr bei Bewusstsein war, als die Polizei ihn vorläufig festnahm. Weitere Ermittlungen zum Tatgeschehen wurden eingeleitet.