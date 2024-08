Ein Unbekannter schlägt in Jena die Scheibe eines Autos ein und stiehlt eine Handtasche - obwohl ein Kind auf der Rückbank sitzt. Die Polizei ermittelt. Was ist bekannt?

Jena - Ein Unbekannter hat in Jena eine Autoscheibe eingeschlagen und eine Handtasche daraus gestohlen - obwohl noch ein Kind auf der Rückbank saß. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin gestern Nachmittag, wie ein Radfahrer an das geparkte Auto heranfuhr. Dann habe dieser unvermittelt die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Lederhandtasche gestohlen. Zum Zeitpunkt der Tat sei ein fünf Jahre alter Junge auf der Rückbank gesessen. Laut Polizei musste seine Mutter kurz etwas in der Kindertagesstätte in der Straße klären. Das Kind sei nach der Tat „völlig aufgelöst“ gewesen. Der Täter flüchtete jedoch unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.