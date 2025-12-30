In einem Pflegeheim im Landkreis Meißen sind Bewohner bestohlen worden. Unter Verdacht steht ein Mitarbeiter. Was wird ihm vorgeworfen?

Dresden - Ein Mitarbeiter eines Pflegeheims im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, hochbetagte Bewohnerinnen und Bewohner bestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen den 38-Jährigen erhoben. Wie die Justizbehörde mitteilte, soll der Mann in drei Fällen Geld und Schmuck entwendet haben. Die Beute habe einen Gesamtwert von 1.300 Euro gehabt.

Der Mann sei einschlägig vorbestraft und habe zum Zeitpunkt der Diebstähle unter Bewährung gestanden. Er schweige zu den Vorwürfen. Das Amtsgericht Dresden muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.