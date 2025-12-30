Welche Babynamen 2025 in Sachsen-Anhalt vorn liegen, warum Leo plötzlich im Trend ist und ob der neue Papst damit etwas zu tun haben könnte.

Magdeburg - Eltern in Sachsen-Anhalt haben ihren neugeborenen Kindern im Jahr 2025 am häufigsten die Vornamen Emilia und Noah gegeben. Die Namen landeten im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld auf dem ersten Platz. Der Name Noah ist bei den Jungs auch bundesweit Spitzenreiter, bei Mädchen ist es Sophia.

Auf Rang zwei landete in Sachsen-Anhalt Emma, gefolgt von Hannah, Mathilda und Mia. Jungs bekamen am zweithäufigsten den Namen Emil, danach folgen im Ranking die Namen Leo, Matteo und Paul. Ob die neue Beliebtheit des Namens Leo auch mit der Namenswahl des neuen Papstes zu tun habe, sei ungewiss, teilte Bielefeld mit. Auf jeden Fall sei Leo deutlich häufiger vergeben worden als in den Vorjahren.

Für die Auswertung erfasste Bielefeld nach eigenen Angaben mehr als 260.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 40 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus 375 Städten. Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.