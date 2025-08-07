Brandenburg ist reich an Seen - immer wieder ereignen sich beim Baden aber tödliche Unfälle. Die DLRG zieht eine Zwischenbilanz.

Potsdam - In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind in Brandenburg 17 Menschen bei Badeunfällen gestorben. Im Vorjahreszeitraum waren es 20, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in einer Zwischenbilanz mitteilte.

10 der Unfälle ereigneten sich 2025 bislang in Seen, der Rest in anderen Gewässern, darunter waren Flüsse. Bereits in den Monaten Januar bis April gab es laut DLRG in Brandenburg 10 Todesfälle in Gewässern - die Badesaison beginnt traditionell im Mai. Im Mai dieses Jahres wurde nach DLRG-Angaben bislang kein Todesfall verzeichnet - im Mai 2024 starben dagegen fünf Menschen.

Auch bundesweit kamen in den ersten sieben Monaten 2025 etwas weniger Menschen bei Badeunfällen ums Leben als im Vorjahreszeitraum. Mindestens 236 Personen starben - 16 weniger als in dem Zeitraum vor einem Jahr.