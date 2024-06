Berlin - Schon wieder rannte Viktoria Asarenkas Sohn auf den Center Court in Berlin, schnappte sich einen Tennisschläger und stahl seiner Mama die Show. Gemeinsam spielten die ehemalige Weltranglisten-Erste und ihr sieben Jahre alter Junior gegen zwei glückliche Zuschauer ein Doppel und sorgten für laute Lacher auf den Rängen. Weil Asarenkas Gegnerin Jelena Rybakina zuvor beim Stand von 1:3 nach nur 24 Minuten aufgegeben hatte, war die Belarussin dankbar für ein paar Ballwechsel mehr.

Leo war zwar eindeutig die Schwachstelle im Mutter-Sohn-Gespann. Mama Asarenka feuerte ihren Kleinen trotzdem mit lauten „Come on“-Rufen an. Der Belarussin, die in ihrer Karriere insgesamt 51 Wochen die Weltrangliste anführte und 21 Titel gewann, fehlt noch ein Turniersieg auf Rasen.

Im Kampf um das Finale könnte es zum Duell mit Landsfrau Aryna Sabalenka kommen. Die Australian-Open-Gewinnerin sollte am Abend ihr Viertelfinale gegen die Russin Daria Kasatkina spielen. Auch das Match der Weltranglisten-Zweiten Coco Gauff aus den USA und Publikumsliebling Ons Jabeur aus Tunesien stand für Freitagabend noch auf dem Programm. Wegen Regens verzögerten sich die Spiele.

Rybakina rennt vom Platz

Für Rybakina kam der sportliche Rückschlag zur Unzeit. Zehn Tage vor dem Rasenklassiker in Wimbledon wollte sich die Mitfavoritin in Form bringen. Mitten im Aufschlagspiel meldete sich allerdings ihr Körper. Die Kasachin schlich erst zu ihrer Bank, rannte dann blitzartig vom Platz und kam nicht mehr wieder. Nach Angaben des Stadionsprechers klagte die Wimbledon-Siegerin von 2022 über Übelkeit und musste sich übergeben.

Deutsche Spielerinnen sind nach der Auftaktniederlage von Angelique Kerber und Jule Niemeier beim WTA-500-Event nicht mehr dabei. Kerber tritt als Nächstes beim Turnier in Bad Homburg an, wo sie auch als Turnierbotschafterin fungiert. Danach schlägt die ehemalige Weltranglisten-Erste in Wimbledon auf. Dort feierte sie 2018 ihren dritten und bislang letzten Grand-Slam-Triumph.