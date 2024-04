Pulsnitz - Drei Autos sind am Donnerstagmorgen auf der A4 bei Pulsnitz (Landkreis Bautzen) zusammengestoßen. Die Autobahn war daraufhin in Richtung Dresden für drei Stunden gesperrt, wie die Polizei Görlitz am Donnerstag mitteilte. Eine 51-Jährige fuhr den Angaben zufolge auf das Auto eines 72-Jährigen auf. Die Polizei vermutete, dass die Frau unaufmerksam gewesen war.

Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Auto des 72-Jährigen gegen das Heck eines weiteren Wagens. Die 51-Jährige und ihre 58 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.