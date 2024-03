Werneuchen - Bei einem Verkehrsunfall in Werneuchen (Landkreis Barnim) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 90-jähriger Autofahrer habe am Samstag versucht, auf einer Bundesstraße zu überholen, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Dabei sei er mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Sowohl der 90-Jährige als auch eine 65-jährige Frau und ihr 64-jähriger Begleiter, die in dem anderen Wagen saßen, erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die genaueren Unfallumstände.