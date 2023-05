Auerbach - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Auerbach (Vogtlandkreis) sind drei Menschen schwer verletzt worden - darunter ein Kind. Eine 42-jährige Autofahrerin war am Mittwochnachmittag mit einem neunjährigen Jungen als Beifahrer auf der Staatsstraße 299 unterwegs. Beim Abbiegen auf die B169 krachte sie in das entgegenkommende Auto einer 56-Jährigen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden laut Polizei beide Fahrerinnen und der Junge schwer verletzt.