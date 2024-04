Zwickau - Bei zwei Autounfällen im Landkreis Zwickau sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In Mülsen kollidierten ein 60-Jähriger und ein 40-Jähriger frontal mit ihren Fahrzeugen, nachdem der 60-Jährige aus ungeklärter Ursache in die Gegenfahrbahn gekommen war.

Auf der Autobahn 4 in Meerane kam ein 25-jähriger Autofahrer bei starkem Regen mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Daraufhin krachte ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in den des 25-Jährigen und verletzte sich dabei schwer. Die A4 wurde daher am Donnerstagnachmittag für etwa eine Stunde gesperrt.