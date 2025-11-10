Erneut kommt es auf dem Gelände des Dong Xuan Centers in Lichtenberg zu Gewalt. Vier Männer werden dort mit Reizgas und einem spitzen Gegenstand attackiert. Einer muss danach notoperiert werden.

Berlin - Bei einer Attacke mit Reizgas und einem spitzen Gegenstand auf dem Gelände des asiatischen Großmarktes Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg sind drei Männer schwer verletzt worden. Ein 33-Jähriger musste nach dem Angriff am späten Sonntagnachmittag notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die vier Männer im Alter von 18 bis 47 Jahren von drei bislang unbekannten Männern verfolgt und angegriffen worden sein. Die Täter sollen die beiden 18-Jährigen mit Pfefferspray und den 33-Jährigen und den 47-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Der 33-Jährige trug eine Stichverletzung davon, der 47-Jährige gleich mehrere Wunden. Auch einer der 18-Jährigen erlitt eine Stichverletzung.

Opfer nicht in Lebensgefahr

Die Täter flüchteten laut Polizei. Die drei Männer mit den Stichverletzungen kamen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr soll zu keiner Zeit bestanden haben. Der 18-Jährige, der mit Pfefferspray angegriffen wurde, lehnte eine medizinische Behandlung am Ort ab. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Das Dong Xuan Center besteht aus mehreren großen Hallen mit insgesamt rund 350 Geschäften, die vor allem von Vietnamesen betrieben werden. Der Markt ist allerdings immer wieder auch Schauplatz von Gewalt und Razzien. Nach einem gewalttätigen Streit in dem Großmarkt mit mehreren Verletzten im März 2024 wurde gerade erst ein 40-Jähriger zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.