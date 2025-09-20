GLEICH LIVE
Unfälle Drei Schwerverletzte nach Kollision – Totalschaden
Nach einem schwereren Unfall bei Zeitz brennt ein Auto komplett aus. Ein weiteres hat einen Totalschaden.
20.09.2025, 17:05
Zeitz - Bei einem Verkehrsunfall bei Zeitz (Burgenlandkreis) sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Vormittag zwei Autos auf der B180 kollidiert. Eines der beiden Fahrzeuge sei demnach mit einem Totalschaden auf einem Feld zum Stehen gekommen. Der zweite Pkw sei vollständig ausgebrannt, hieß es nach Angaben der Polizei Halle. Die drei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn sei demnach mittlerweile wieder freigegeben worden.