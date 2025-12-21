Der vierte Advent bleibt in Berlin und Brandenburg grau und mild. Auch Richtung Heiligabend machen die Meteorologen wenig Hoffnung auf einen Wintereinbruch.

Der vierte Advent zeigt sich in Berlin und Brandenburg meist grau und mild – der Winter lässt auf sich warten. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Drei Tage vor Weihnachten ist in Berlin und Brandenburg kein Schnee in Sicht. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) strömt zwischen einem Hoch über Nordosteuropa und einem Tief bei Frankreich weiterhin milde Luft in die Region. Der vierte Advent verläuft überwiegend neblig-trüb und meist trocken. Die Temperaturen erreichen 4 bis 7 Grad. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es wolkenreich und niederschlagsfrei.

Zum Start in die neue Woche ändert sich wenig: Am Montag und Dienstag soll es überwiegend bedeckt, trocken und zunehmend kühler werden. Die Höchstwerte sinken auf 1 bis 6 Grad, in der Nacht zu Mittwoch liegen die Temperaturen stellenweise um den Gefrierpunkt.

Am Heiligabend selbst bleibt es nach aktuellem Stand ebenfalls trocken. Zwar kühlt es deutlich ab, Schnee ist jedoch den Wetterexperten zufolge weiterhin unwahrscheinlich. Erst in der Nacht zu Donnerstag wird es verbreitet frostig.