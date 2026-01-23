Straßenglätte hat zu einer verheerenden Unfallserie im Nordosten von Nordrhein-Westfalen geführt. Dabei kamen nach aktuellem Stand drei Menschen ums Leben, mindestens elf wurden verletzt.

Paderborn - Bei einer Unfallserie aufgrund von Glätte auf der Autobahn 44 bei Paderborn sind am frühen Morgen drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld. Die Unfallserie ereignete sich demnach zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau im Kreis Paderborn.

Gegen 1.30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei Unfälle aufgrund von Straßenglätte. Wie die Polizei weiter berichtete, kam es zu einem Unfall mit einem Lastwagen und einem mit Papier beladenen Sattelaufleger. Der Sattelaufleger brannte. Der Fahrer des Lastwagens konnte den Angaben zufolge nicht mehr aus dem Führerhaus geborgen werden und starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs kam ins Krankenhaus.

Straßenglätte führt zu Unfällen in beiden Fahrtrichtungen

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich darüber hinaus in beiden Fahrtrichtungen aufgrund von Straßenglätte weitere 17 Unfälle mit Personen- und Sachschaden ereignet, so die Polizei. Darunter sei mindestens ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei Toten auf der Fahrbahn in Richtung Kassel.

Die A 44 ist nun zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau in beide Richtungen gesperrt.