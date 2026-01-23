Sie fordern mehr Geld: Nach Leipzig trifft es jetzt Dresden. Warum die Streikwelle der Lehrer noch längst nicht vorbei ist.

Die Zahl der Teilnehmer ist vor der Kundgebung am Postplatz in Dresden am Freitagmorgen noch ungewiss. (Symbolbild)

Dresden - Die Lehrkräfte der Region Dresden sind heute ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Laut Sächsischem Lehrerverband (SLV) liegt dies an den ergebnislosen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Lehrerverband unterstützen den Streik.

Am Mittwoch wurde bereits in Leipzig gestreikt. Auch in der kommenden Woche werden die Gewerkschaften die Warnstreiks fortsetzen, so der SLV. Zentrale Forderungen seien unter anderem eine lineare Erhöhung der Einkommen um sieben Prozent, mindestens jedoch 300 Euro monatlich. Die dritte Tarifrunde soll am 11. Februar starten.