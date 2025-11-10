weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Großeinsatz im Kreis Oldenburg: Drei Verletzte bei Unfall mit Schultransporter

Liveticker
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos

Großeinsatz im Kreis Oldenburg Drei Verletzte bei Unfall mit Schultransporter

Auf der Fahrt zur Schule prallt ein Transporter mit Grundschulkindern gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte befürchten das Schlimmste - können aber schnell Entwarnung geben.

Von dpa 10.11.2025, 10:56
Die Einsatzkräfte versorgten die Kinder noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte versorgten die Kinder noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Dötlingen - Bei einem Unfall mit einem Schultransporter sind zwei Grundschulkinder in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) leicht verletzt worden. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte versorgten die beiden Kinder an der Unfallstelle, der Mann kam in eine Klinik. 

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit sieben Kindern auf der Hauptstraße im Ortsteil Neerstedt unterwegs, als er das Bewusstsein verlor. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Laut Feuerwehr wurde niemand im Transporter eingeklemmt. Die Feuerwehr kontrollierte die Batterie und die Zuleitungen des Elektrofahrzeugs, stellte aber keine Gefahr fest.