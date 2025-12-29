Hof - Ein dreijähriges Kind ist in Hof von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen habe am Sonntag zurück zu ihrem Vater rennen wollen und beim Überqueren einer Straße nicht auf den Verkehr geachtet, wie die Polizei mitteilte. Ein 58 Jahre alter Autofahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit niedriger Geschwindigkeit.

Der Vater, der das Unglück kommen sah, habe seine Tochter noch stoppen wollen. Er rannte ebenfalls auf die Straße und wurde vom Außenspiegel des Wagens erfasst. Sanitäter brachten die Dreijährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Vater erlitt einen Schock.