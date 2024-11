In der sächsischen Landeshauptstadt sorgen noch alte Gaslampen für Licht auf den Straßen. Einige sind schon ausgetauscht worden - bei anderen wird das nicht gehen.

Dresden - Die Stadt Dresden tauscht die Gasleuchten auf den Straßen nach und nach gegen moderne LED-Lampen aus. Genaue Zahlen, wie viele bereits ausgetauscht wurden, liegen allerdings nicht vor, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte.

Ein Austausch aller Gasleuchten sei demnach aber nicht geplant: In den Stadtteilen Striesen-Blasewitz, Trachau-Pieschen und Löbtau würden die Gasleuchten mancherorts aus Gründen des Denkmalschutzes erhalten bleiben.

So viele Gaslampen sind nach Angaben der Stadt aber ohnehin nicht mehr in Betrieb. Über 48.000 Straßenleuchten unterschiedlichen Typs gibt es in Dresden. Für rund 46.000 Leuchten sei die Stadt als Eigentümerin direkt zuständig.

Nur etwa 1.100 davon sind Gasleuchten - und die leuchten nicht im Stadtzentrum. Rund 10.000 seien LED-Leuchten. Mit diesen würde nicht nur viel Energie gespart, sondern auch die Straßen würden besser ausgeleuchtet, hieß es.

In Berlin sind im Vergleich dazu noch viele Gaslampen mehr im Einsatz: Rund 18.300 alte Gasleuchten sorgen in der Bundeshauptstadt für Licht an Straßen und Bürgersteigen.