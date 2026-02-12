Aus 68 Metern Höhe können Besucher spätestens ab Juli wieder den Ausblick auf die Landeshauptstadt genießen. Wann genau es losgeht, bestimmen die Wanderfalken.

Dresden - Nach großem Interesse beim Testbetrieb öffnet der Dresdner Rathausturm ab dem Sommer dauerhaft für Besucher. Das genaue Startdatum hängt davon ab, ob die dort regelmäßig brütenden Wanderfalken den Turm für die Aufzucht ihres Nachwuchses nutzen: Liegen keine Eier im Nest, geht es bereits im Mai los, wie die Stadt mitteilte. Sollten die streng geschützten Vögel jedoch Nachwuchs ausbrüten, müssen sich Interessierte bis Juli gedulden.

Buchungen nach Saisonstart online

Reservierungen für die Turmbesteigung sind dann online über die Dresden Information möglich. Die Teilnahme kostet regulär neun Euro, ermäßigt sechs Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Besuch kostenlos. Der Aufstieg ist nicht barrierefrei. Nach einer Fahrstuhlfahrt zur vierten Etage geht es über 270 Stufen in einem gewendelten, engen Treppenhaus zur Aussichtsplattform.

Der Turm des Neuen Rathauses wurde von 1905 bis 1910 errichtet und ist mit rund 100 Metern das höchste Gebäude der Innenstadt. Von der Aussichtsplattform in 68 Metern Höhe bietet sich ein Blick auf die Dächer Dresdens, bei gutem Wetter reicht die Sicht bis ins Elbsandsteingebirge.

Großes Interesse bei Testbetrieb

Die Aussichtsplattform war 12 Jahre lang geschlossen, weil der Rettungsweg fehlte. Im vergangenen Juli startete die Landeshauptstadt einen Testbetrieb mit einem neuen Besucherkonzept, der am kommenden Sonntag endet. Das Angebot traf den Angaben nach auf großes Interesse. Die angebotenen Termine waren vollständig ausgebucht, etwa 2.850 Besucher genossen die Aussicht über die Stadt. Statt wie bisher nur fünf können künftig zwölf Personen pro Tour teilnehmen.