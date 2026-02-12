In der Lausitz werden immer wieder Wolfssichtungen gemeldet. Dieser Wolf hier wurde in einem Gehege fotografiert. (Symbolbild)

Spremberg - Ein Wolf hat auf Grundstücken im Spremberger Ortsteil Weskow in der Lausitz nach Futter gesucht und ist mit Knall- und Leuchtmunition vertrieben worden. Die Stadt teilte mit, dass in der vergangenen Woche erneut ein Wolf gesehen worden sei. Nach Informationen des Landesamtes für Umwelt sei das Tier auf Grundstücke gekommen, um sich Futter zu beschaffen. Die gezielt eingeleiteten Vergrämungsmaßnahmen mittels Knall- und Leuchtmunition zeigten Wirkung, hieß es von der Stadt.

Die Bürger sollten nun aber verhindern, dass Essensreste frei zugänglich sind und etwa wilde Komposthaufen am Ortrand angelegt werden. Es liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem Tier um einen „futterkonditionierten“ Wolf handeln könnte, so die Stadt. Es soll verhindert werden, dass der Wolf die Scheu vor Menschen verliert.

Schon seit einiger Zeit gibt es immer wieder Sichtungen von Wölfen in der Region Spremberg. Eine Vergrämung wird bei Wölfen mit auffälligem Verhalten eingesetzt. Laut Wolfverordnung in Brandenburg handelt es sich um „das gezielte, wiederholte Einwirken mit Strafreizen auf einen Wolf“, damit er sich nicht weiter Menschen und Wohnsiedlungen nähert.