Dresdner Volleyballerinnen verlieren in Suhl

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben nach vier Siegen in Serie eine Niederlage kassiert. Der Tabellendritte musste sich am 14. Bundesliga-Spieltag vor 978 Zuschauern beim VfB Suhl nach einer umkämpften Partie mit 2:3 (15:25, 25:20, 25:16, 24:26, 11:15) geschlagen geben.

Die Dresdnerinnen, die noch am Mittwoch in der Schweiz im CEV-Cup im Einsatz waren, wirkten im ersten Satz etwas müde und gehemmt. Sie hatten Mühe in der Annahme, während die Suhler Damen mutig aufschlugen und kontinuierlich im Angriff punkteten.

Im zweiten Durchgang steigerten sich die Gäste, stabilisierten sich in Annahme und Abwehr und brachten auch ihre Angriffe besser durch. Auch im dritten Abschnitt blieb das Spiel umkämpft, doch Mitte des Satzes verschaffte sich der Tabellendritte dank einer Aufschlagserie von Top-Scorerin Grace Frohling einen deutlichen Vorsprung.

Im vierten Akt lieferten sich beide Teams erneut einen engen Schlagabtausch mit zahlreichen langen Ballwechseln. In der Schlussphase setzten sich die Gastgeberinnen mit fünf Punkten ab, doch die DSC-Damen wehrten drei Satzbälle ab, schafften den 24:24-Ausgleich. Am Ende aber nutzte Suhl die vierte Chance zum Satzausgleich.

In den Tiebreak starteten die Gäste mit einer 4:0-Führung, aber Suhl hielt dagegen. Kurz vor dem letzten Seitenwechsel kassierte Trainer Alexander Waibl eine Rote Karte und damit gab es einen Punkt für den VfB, der sich nach diesem 8:6 den Sieg nicht mehr nehmen ließ.