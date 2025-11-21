Dresden startet in die Wintersaison: 43 Fahrzeuge sind für Schnee und Eis auf Straßen, Rad- und Gehwegen im Einsatz. Auch Anwohner sind gefordert.

Dresden - Angesichts der ersten frostigen Nächte ist der Winterdienst in Dresden bereit für die ersten Einsätze der Saison. Insgesamt 43 Einsatzfahrzeuge stehen im städtischen Dienst zur Verfügung, um Dresdens Straßen zu beräumen und zu streuen, wie die Landeshauptstadt mitteilte. Mit rund 720 Kilometern betreut der Winterdienst gut die Hälfte des gesamten Straßennetzes in festen Tourenplänen. Hinzu kommen 162.000 Quadratmeter auf Radwegen und weitere 234.000 Quadratmeter an Gehwegen, Treppen und Überwegen.

Das Netz ist dabei in verschiedene Dringlichkeitskategorien eingeteilt. Höchste Dringlichkeit haben bei der Räumung Bundes-, Staats- und Kreisstraßen, das ÖPNV-Netz sowie die Elbbrücken. Im Haushalt stehen für diese Wintersaison rund 5,49 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Stadt weist explizit auf die Pflichten von Anliegern hin. So müssen etwa an Grundstücken angrenzende Gehwege und Treppen von Schnee beräumt und Eiszapfen von Dächern und Dachrinnen entfernt werden.