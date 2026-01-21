Sie starten bei Notfällen oder zur Verlegung kritisch kranker Patienten: Die drei Hubschrauber der DRF Luftrettung in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr insgesamt 2.503-mal alarmiert worden.

Die DRF Luftrettung ist in Sachsen-Anhalt mit Hubschraubern an den Standorten Halle und Magdeburg vertreten (Archivbild)

Halle/Magdeburg - Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt seltener zu Einsätzen gestartet als 2024. Von Januar bis Dezember 2025 wurden die in Halle und Magdeburg stationierten Maschinen zusammen 2.503-mal alarmiert, wie die DRF Luftrettung mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 2.789 Einsätze gewesen.

Den größten Anteil hatten die beiden in Halle stationierten Hubschrauber: Sie leisteten 2025 insgesamt 1.732 Einsätze. Davon entfielen nach Angaben der DRF Luftrettung 880 Einsätze auf die Notfallrettung, 852 Flüge dienten dem Transport kritisch kranker oder verletzter Patientinnen und Patienten zwischen Kliniken.

Der in Magdeburg stationierte Rettungshubschrauber kam im vergangenen Jahr 771-mal zum Einsatz. In 727 Fällen wurde die Maschine zur Notfallrettung gerufen, 44 Einsätze entfielen auf Patiententransporte zwischen Krankenhäusern.

Leichter Anstieg bundesweit

Bundesweit verzeichnete die gemeinnützige Organisation 2025 insgesamt 36.407 Einsätze von Hubschraubern und Flugzeugen und damit einen leichten Anstieg gegenüber 2024 (35.850).

Die DRF Luftrettung hat ihren Sitz im baden-württembergischen Filderstadt und betreibt bundesweit mehr als 30 Stationen. Die Crews können demnach alle Einsatzorte im Umkreis von 60 Kilometern innerhalb von maximal 15 Flugminuten erreichen. Neben der DRF Luftrettung betreibt auch der ADAC deutschlandweit Rettungshubschrauber.