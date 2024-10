Dritte Niederlage in Serie: Aue verliert in Mannheim

Mannheim - Der FC Erzgebirge Aue hat das dritte Spiel in Serie verloren. Bei Waldhof Mannheim verlor der Fußball-Drittligist mit 0:3 (0:1) im Carl-Benz-Stadion. Vor 11.334 Zuschauern in Mannheim trafen Terence Boyd (32. Minute), Kelvin Arase (78.) und Kennedy Okpala (90.+4) für die Gastgeber.

In einer intensiven ersten Hälfte hatte auf Mannheimer Seite vor allem Boyd die besten Chancen. Schon in der zweiten Minute legte er den Ball nur Millimeter am linken Pfosten vorbei. Die Gäste aus Aue hatten zwar häufiger den Ball, brachten offensiv ohne ihren Torjäger Marcel Bär, der wegen eines grippalen Infekts ausfiel, nicht viel zustande. In der 32. Minute fand Martin Kobylanski seinen Mitspieler Boyd mit einer hohen Flanke im Strafraum, der mit dem Kopf perfekt zum 1:0 für die Mannheimer traf.

Auch in der zweiten Hälfte kamen die Veilchen einfach nicht torgefährlich ins letzte Drittel. Ricky Bornschein, der als Bär-Ersatz sein Startelf-Debüt gab, konnte kaum gefährliche Situationen kreieren. Ein Joker-Tor sorgte schließlich für die Vorentscheidung. Der nur knapp zwei Minuten zuvor eingewechselte Kelvin Arase (78.) konnte nach einem starken Tiefenlauf den Ball behaupten und traf mit dem zweiten Kontakt zum 2:0. Die Auer Mannschaft konnte offensiv nichts zusetzen und so kam es noch dicker. Im Eins-gegen-Eins gegen Anthony Barylla setzte sich Kennedy Okpala (90.+4) durch und traf humorlos zum 3:0-Endstand.