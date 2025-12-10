Nach vier Partien ohne Sieg zieht Aue Konsequenzen: Sportchef Heidrich geht, Härtel bleibt Trainer. Wer den Posten des Sportdirektors übernimmt, ist noch offen.

Aue - Der kriselnde Drittligist FC Erzgebirge Aue und Sportchef Matthias Heidrich gehen getrennte Wege. Cheftrainer Jens Härtel, über dessen Aus zuletzt spekuliert worden war, bleibt aber bei den Sachsen, wie der FCE mitteilte. Zuvor hatte das Portal „Tag24“ berichtet.

Vorstand und Aufsichtsrat hatten der Mitteilung zufolge zunächst entschieden Härtel mit Lars Fuchs einen neuen Assistenten an die Seite zu stellen. Dem bisherigen Co-Trainer Jörg Emmerich werde eine andere Position im Club angeboten. Diese Entscheidungen habe Heidrich nicht mittragen wollen, hieß es in der Mitteilung.

„Da das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und Sport-Geschäftsführer für eine weitere Zusammenarbeit somit nicht mehr gegeben ist, wird in den nächsten Tagen über die Modalitäten zur Beendigung der Zusammenarbeit gesprochen“, fuhr der Club fort. Wie und wann die Position des Sportdirektors neu besetzt werde, stehe noch nicht fest.

Sachsen seit vier Spielen ohne Sieg

Aue hatte am Wochenende trotz langer Überzahl zu Hause nur ein 2:2 gegen Ingolstadt geschafft. Vor dem Spiel soll der Vorstand des Vereins von Härtel einen Sieg gefordert haben. Die Sachsen stehen nach vier Spielen ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz.

Der frühere Profi Heidrich war 2022 als sportlicher Leiter nach Aue zurückgekehrt und wurde kurz darauf zum Geschäftsführer Sport befördert. Emmerich, der ebenfalls länger für Aue spielte, war seit 2023 Co-Trainer. Medienberichten zufolge stand Heidrich wegen einer nicht ausgewogenen Kaderplanung in der Kritik. Emmerich soll ein belastetes Verhältnis zu Härtel haben.