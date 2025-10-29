Am Morgen durchsucht die Polizei mehrere Objekte im Grenzgebiet von Thüringen und Bayern. Auch Spezialkräfte rücken an. Das ist der Grund.

Sonneberg/Coburg - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler aus Sonneberg festgenommen. Der 31-Jährige soll seit 2024 Betäubungsmittel „in erheblichen Mengen“ aus dem Ausland bezogen und in Sonneberg und Umgebung verteilt haben, wie die Polizei mitteilte.

Am Morgen seien mehrere Objekte in Sonneberg und Coburg durchsucht worden, auch Spezialkräfte seien beteiligt gewesen. Der Mann sei festgenommen worden. Nähere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.